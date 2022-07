Gazzetta - Incontro ADL-Koulibaly in ritiro: sta arrivando pure l'agente che porterà un'offerta

È il giorno di Kalidou Koulibaly. In serata il difensore senegalese dovrebbe rientrare dall’Africa e raggiungere il ritiro

È il giorno di Kalidou Koulibaly. In serata il difensore senegalese dovrebbe rientrare dall’Africa e raggiungere il ritiro. Il presidente del Napoli, De Laurentiis, dovrebbe arrivare domani. E in settimana in Val di Sole potrebbe arrivare anche il potente agente del senegalese, il macedone Fali Ramadani, il quale potrebbe portare anche un’offerta dal Chelsea per il difensore. A quel punto il summit diventerebbe risolutivo per il futuro del giocatore, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.