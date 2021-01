Gazzetta incorona Zielinski: "Gol da fenomeno, forse ha capito davvero quanto è forte!"

Osihmen ha fatto festa, il Napoli ha tenuto i fuochi d’artificio nel cassetto per spararli tutti nel Capodanno del campionato. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola esalta la prova degli azzurri sul campo del Cagliari, riservando parole di grande apprezzamento per la grande prestazione di Piotr Zielinski.

"Che spettacolo, ragazzi. Pirotecnia di tutti i colori, botti in quantità industriale e 4 di questi hanno abbattuto un Cagliari inebetito. Il maestro di cerimonia è stato Gattuso che, tornato in buona forma, ha incitato la squadra senza un attimo di sosta. Cazziava i suoi anche dopo il quarto gol arrivato al tramonto della sfida. La guest star invece è stato Zielinski. Ha ragione Ringhio: Piotr ancora non si rende conto di quanto sia forte. Forse comincia a capirlo. Il polacco ha giocato una partita...totale. A tutto campo, senza sbagliare un pallone e firmando due gol, il secondo (tocco magico a liberarsi in area di Ceppitelli e puntata sotto la traversa) da fenomeno".