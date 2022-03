Gazzetta - Incredulità e paura a Castel Volturno: la ricostruzione dell'irruzione del 40enne

Una scena che lasciato increduli tra minuti di tensione temendo sviluppi anche pericolosi

Una scena che lasciato increduli tra minuti di tensione temendo sviluppi anche pericolosi. Ieri, verso le ore 15.30 , mentre il Napoli si stava radunando negli spogliatoi di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, un’auto ha sfondato improvvisamente il cancello di ingresso del centro sportivo per dirigersi verso il campo solitamente utilizzato dalla squadra. A bordo di una utilitaria un uomo apparso in evidente stato confusionale. Che con la macchina, poi abbandonata, si è spostato quasi subito verso la zona dove ci sono dei campi da golf da dove poi si è allontanato a piedi. Intanto, sono sopraggiunte le forze dell’ordine, prontamente avvertite. Più tardi l’uomo, un 40enne, è stato arrestato per violazione di domicilio e danneggiamento dai Carabinieri. La ricostruzione è dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.