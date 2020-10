Gazzetta - Insigne, prossimo il rinnovo: pronto a chiudere la carriera a Napoli

Insigne prossimo al rinnovo? Possibile, per alcuni addirittura probabile. Che Lorenzo sia ormai il capitano di questa squadra, dopo un lungo percorso di crescita e maturazione, è ormai un dato di fatto. Anche il club ha ormai capito l'importante del numero 24 azzurro, e cosi sembrano pronti tutti i presupposti per vedere allungarsi l'avventura in azzurro. Lo riporta questa mattina anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Oggi Lorenzo è un talento rigenerato, prossimo al prolungamento del contratto. L’intenzione sua e del club è quella di un accordo che permetterà all’attaccante di concludere la carriera indossando la maglietta azzurra".