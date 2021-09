Gazzetta - Insigne recupera per Leicester, ma è in dubbio Osimhen: le ultime

Il Napoli si ritroverà oggi a Castel Volturno per preparare l’esordio in Europa League di giovedì sera, a Leicester. Diversi dubbi di formazione per Spalletti come rivelato da La Gazzetta dello Sport. Lorenzo Insigne, per esempio, è uscito anzitempo per una contusione al ginocchio: oggi lo staff sanitario ne controllerà le condizioni, ma il capitano non dovrebbe essere in dubbio per la trasferta inglese. Osimhen, invece, è uscito per un affaticamento muscolare, così come Mario Rui. I due verranno valutati prima di deciderne l’impiego, giovedì sera. Il Napoli volerà in Inghilterra mercoledì.