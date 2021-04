Gazzetta insiste: "ADL non può rischiare, Insigne deve diventare la bandiera!"

Perché merita di diventare la bandiera degli azzurri, titola un fondo della Gazzetta dello Sport su Lorenzo Insigne, ricordando che già due anni fa la separazione sembrava imminente, quando era gestito da Raiola, poi non arrivò l'offerta attesa e le parti continuarono insieme. Lorenzo - si legge - era accusato di non essere leader, soffrire le pressioni, ma nel frattempo è maturato ed ha superato il rigore sbagliato in Supercoppa con una reazione da campione ed uomo-squadra. Per questo "la società non può rischiare di perdere un simile patrimonio e non avviare una trattativa per il rinnovo. Giusto che ADL faccia una riflessione sulla Champions e su un monte ingaggi che va abbassato in un momento di crisi mondiale, ma presto sarà il momento che le parti si siedano a discutere. Questo Insigne merita di diventare la bandiera del Napoli, non solo per i natali, ma per come è cresciuto".