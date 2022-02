Gazzetta - Juve pensava a Koulibaly in caso di addio di De Ligt: intreccio col Barça

Da qualche settimana gli uomini mercato di Joan Laporta hanno mandato dei messaggi espliciti all’entourage di Kalidou Koulibaly. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Un corteggiamento discreto, ma costante. Xavi è a caccia di interpreti di qualità per la rifondazione del pacchetto arretrato e non è un caso che la candidatura di Koulibaly stia prendendo corpo a danno dello juventino De Ligt. E proprio questo cambio di strategia influisce sulle mosse dei nostri club coinvolti nella questione. Proprio a Torino si erano mossi per il centrale del Napoli per attrezzarsi in vista di una possibile partenza del difensore olandese in direzione, appunto, di Barcellona.

Ma quella clausola da 120 milioni per l’assistito di Mino Raiola non appare alla portata della società catalana. Secondo i dirigenti blaugrana l’opzione napoletana comporta costi più accessibili, anche se devono fare i conti con le esigenze di Aurelio De Laurentiis, deciso a tenersi stretto il suo gioiello".