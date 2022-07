Gazzetta - Kim, il Napoli rilancia a 3mln e lo convince ad aspettare: i dettagli

Luciano Spalletti spinge per avere il coreano Kim-Min-jae, che ritiene uno dei migliori in prospettiva

Luciano Spalletti spinge per avere il coreano Kim-Min-jae, che ritiene uno dei migliori in prospettiva, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che il Napoli sulla trattativa è partito in ritardo e ha dovuto rimontare rispetto al Rennes, che è allenato da Bruno Genesio, l’uomo che aveva lanciato il difensore centrale in Cina: "Proprio questo feeling aveva portato il gigante sudcoreano ad accettare in un primo momento l’offerta del Rennes. Ma il Napoli nella notte fra giovedì e venerdì ha convinto gli agenti del giocatore ad attendere rilanciando l’offerta di ingaggio intorno ai 3 milioni netti, mentre sta discutendo col Fenerbahce sul cartellino. Una postilla farebbe scendere a 18 la clausola rescissoria ma si tratta".