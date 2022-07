Gazzetta - Kim Min-jae, duro e taciturno in campo ma fuori ha il cuore d'oro (come Koulibaly)

Ormai la scelta di Kim Min-jae è fatta: sarà lui a dover prendere la pesante eredità lasciata da Kalidou Koulibaly

Ormai la scelta di Kim Min-jae è fatta: sarà lui a dover prendere la pesante eredità lasciata da Kalidou Koulibaly, scrive la Gazzetta dello Sport che analizza anche il sud-coreano lontano dal campo:

"Come Kalidou lo trovavi in giro per le strade di Napoli per aiutare i “fratelli meno fortunati”, senza cercare telecamere o pubblicità, anche Kim è uomo schivo ma capace di essere un benefattore. In Corea hanno scoperto solo quando è stato premiato che il loro campione sta dalla parte degli ultimi. È capitato quando la Purme Foundation, che si occupa della riabilitazione dei bambini disabili e dell’indipendenza dei giovani affetti da malattie invalidanti, lo ha nominato ambasciatore. Difficile che sui social il nostro posti qualcosa per “apparire” migliore: quasi esclusivamente immagini di gioco. Così come in silenzio, con i primi stipendi da professionista, comprò casa ai genitori, visto che viene da una famiglia semplice, senza grandi mezzi".

Ed ancora: "Poi però l’angelo... si sporca la faccia quando scende in campo. Sul prato verde nessuna pietà e un’aggressività in marcatura che lo hanno portato ha essere definito “the monster”. Un incubo per gli attaccanti e in Turchia ce ne sono stati diversi che avrebbero preferito non trovarselo davanti. Complicato superarlo nell’uno contro uno, perché oltre a uno strapotere fisico, parliamo di un atleta molto veloce, capace di difendere bene anche in campo largo".