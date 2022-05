Gazzetta - Koulibaly, ADL offre rinnovo al ribasso del 50%: cifre e dettagli

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? "Per me è incedibile", ha dichiarato ieri Luciano Spalletti in conferenza stampa.

L'ex Metz ha ancora un anno di contratto, è il più pagato della rosa (6 milioni d'ingaggio) ma per rinnovare Aurelio De Laurentiis gli ha messo sul piatto una proposta al ribasso (e non di poco) secondo La Gazzetta dello Sport: il 50% del suo stipendio attuale, dunque 3 milioni di euro. Basteranno per accontentare il difensore senegalese?