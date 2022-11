Gazzetta - Kvaratskhelia corre verso il recupero: vuole tornare in buone condizioni a Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskelia corre spedito verso il recupero dopo l'infortunio alla schiena e la lombalgia acuta. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che il 77 del Napoli sta dedicando molto tempo alla rieducazione posturale per superare completamente il problema alla schiena e ripresentarsi in buone condizioni a Napoli, per la ripresa prevista a fine mese.