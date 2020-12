Gazzetta lancia l'allarme: "Frenata che fa rumore, ci sono problemi da risolvere"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così il pari del Napoli al Maradona contro il Torino: "Il Napoli ha perso terreno dal vertice e dalle squadre in lotta per la Champions. Nei programmi c’erano questi 3 punti da sommare a quelli restituiti dal Coni in modo da riprendere l’inseguimento. Una frenata, questa, che fa molto rumore e impone una revisione critica di quest’ultima settimana: bisogna venire a capo de l problema. La squadra non può essere così lenta e prevedibile, deve essere in grado di cambiare passo. Ieri Gattuso ha rispolverato addirittura Llorente, il dimenticato, (ultima gara 11 mesi fa). Con Mertens e Osimeh sarà certamente un’altra cosa, a patto che il pallone circoli in maniera più veloce".