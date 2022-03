Gazzetta - Mancini avvisa Insigne: nessuno sconto, fuori chi non è in forma

Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando dei play-off in programma il prossimo 24 marzo contro la Macedonia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Restare fuori per la seconda volta consecutiva dal Mondiale è qualcosa che non è mai accaduto all’Italia e che avrebbe effetti negativi sull’intero movimento". Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando dei play-off in programma il prossimo 24 marzo contro la Macedonia. Si parla del rapporto tra Mancini e Insigne: "Ecco perché il commissario tecnico, che ha sempre difeso i suoi uomini, stavolta non può guardare in faccia nessuno e deve schierare gli uomini più in forma. Insigne è stato sempre l’uomo del raccordo fra le due fasi, quello che assicura qualità e copertura. Ma anche lui in autunno non è andato bene nelle partite di qualificazioni del girone. Ecco perché la partita con l’Udinese diventa uno snodo importante".