Gazzetta - Mertens salta la Lazio: ricostruita la dinamica dell'infortunio

Come sta Mertens? Ciro è uscito in lacrime dal campo dopo l'infortunio alla caviglia sinistra rimediata durante un cross. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive: "Solo un quarto d’ora in campo per Mertens, che esce piangendo. Cerca un cross di destro, ma la caviglia sinistra rimane piantata nell’erba umida di San Siro. Per le prime 24 ore solo ghiaccio, poi il belga farà gli esami per capire il danno. Improbabile un recupero contro la Lazio: Gattuso dovrà fare a meno anche dello squalificato Insigne".