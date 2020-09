Gazzetta - Milik, in corso colloquio Napoli-Roma: bonus legati a due fattori, pronto l'annuncio

Continuano ad emergere dettagli su Arek Milik e il futuro dell'attaccante polacco che sembra ormai lontano da Napoli. Anche gazzetta.it ha posto l'attenzione su quella che potrebbe essere ormai una prossima cessione alla Roma di Fonseca, con le trattative che avrebbero subito un'accelerazione decisiva proprio nelle ultime ore: "I dirigenti dei due club stanno discutendo gli ultimi dettagli per annunciare la chiusura dell’operazione. L’ufficialità dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore, ma l’accordo è stato raggiunto dalle due società. In questi minuti è in corso un colloquio tra i dirigenti giallorossi e Cristiano Giuntoli che è in collegamento con Aurelio De Laurentiis.

Il presidente sta seguendo l’evoluzione della sua residenza romana, dove sta trascorrendo la quarantena dopo aver contratto il Covid-19. Napoli e Roma hanno trovato l’accordo sulla base di 20 milioni più 5 di bonus, legati al rendimento del giocatore e al raggiungimento della zona Champions League".