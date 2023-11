Gazzetta: "Napoli e Mazzarri hanno vissuto un sogno per 85 minuti"

Per ottantacinque minuti è stato un Napoli da sogno, non tanto per la prestazione in generale, ma per le mille storie del match

Per ottantacinque minuti è stato un Napoli da sogno, non tanto per la prestazione in generale, ma nelle piaghe della partita e delle sue mille storie. Un sogno per Giovanni Simeone, in gol nel tempio del calcio ma soprattutto nella casa del nemico storico, forse il posto al mondo peggiore per papà Diego e la sua famiglia.

Un sogno per Walter Mazzarri, che la Champions l’aveva salutata nel lontano 2012 a Londra, quando subì una clamorosa rimonta dal Chelsea che lo eliminò dagli ottavi. E, perché no, un sogno per tutta Napoli, che qui al Bernabeu aveva sempre perso. E purtroppo per i tifosi azzurri, la storia non è cambiata neanche stavolta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.