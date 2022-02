Gazzetta - Napoli miglior difesa col possesso: tiene palla 60' a partita e difende pressando

Miglior difesa costruita col possesso, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando della solidità del Napoli che con 16 gol subiti è la miglior difesa d'Italia e nei maggiori campionati europei fa meglio solo il City con 14: "La miglior difesa per la squadra di Spalletti non è tanto l’attacco, come si usa dire, ma il possesso palla. In questa statistica il Napoli è primo in assoluto e questo significa che tenendo per almeno un’ora a partita il pallone lontano dalla propria area rischia di meno gli attacchi avversari. Poi Spalletti vuole che la sua squadra vada a riprendersi il pallone nell’altra metà campo e dunque gli azzurri diventano ancora meno aggredibili quando difendono correndo in avanti. Quanto questo possa essere efficace contro l’Inter non lo sappiamo, ma il tecnico sottolinea come: «Abbiamo caratteristiche diverse noi e i nerazzurri e ognuno cercherà di portare la sfida sul territorio più congeniale ai propri giocatori. Noi per esempio dovremo fare un possesso palla di qualità. Mantenendo la calma per trovare anche le giocate giuste in profondità»".