Gazzetta - Napoli pasticcione, netto passo indietro rispetto all'Inter: pesa una grande assenza

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così la prova del Napoli contro la Lazio all'Olimpico: "La Lazio è stata in controllo, molto più che nel primo round, ha giocato di rimessa senza sbattersi troppo, attenta a non sbilanciarsi. E a un Napoli poco convinto e pasticcione, ha concesso appena una serie di corner ma nessuna occasione. Per dire, un Petagna generoso ma imbrigliato, ha trovato la spazio per un unico tiro, finito docilmente tra le braccione di Reina. A questo si può aggiungere una zuccata alta di Manolas. Stop.

Rispetto alla sfida con l’Inter, un netto passo indietro. Ma l’ultimo Napoli ci ha abituato ad alti e bassi, non è più la bella creatura degli inizi. L’assenza di Insigne ha pesato, ma quando le cose girano poco è la mancanza di un uomo come Osimhen, che dà la possibilità di verticalizzare di più".