Gazzetta - Napoli primo e imbattuto, ma Spalletti polemizza e intuisce complotti

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta la stagione del Napoli dopo la sosta con 32 punti in 12 giornate. Tanti pregi per gli azzurri e qualche incognita: "Cosa deve temere? La squadra ha una spina dorsale africana: Koulibaly, Anguissa e Osimhen. A gennaio la coppa continentale la sfilerà via. Spalletti dovrà essere bravo a tenere in piedi il Napoli comunque. Come in tutte le sale stampe della sua vita, il tecnico toscano ha già trovato il modo di polemizzare e intuire complotti. E non ha ancora perso una partita... Sono bastati una vittoria sofferta, con la Salernitana, un pareggio con il Verona per ascoltare mugugni attorno a una squadra imbattuta che sta facendo storia".