Gazzetta non ha dubbi: "Osimhen guiderà l'attacco contro la Fiorentina"

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembrano non esserci dubbi, Victor Osimhen ci sarà contro la Fiorentina, lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "È come se la città abbia esultato a un gol a Fuorigrotta, quando ieri si è appreso che Osimhen non ha problemi muscolari alla sua preziosa coscia destra e dunque domenica guiderà l’attacco contro la Fiorentina. Ieri gli esami hanno scongiurato problemi particolari, dunque il giocatore ha svolto un lavoro differenziato e - come già aveva scritto ottimisticamente lo stesso nigeriano -: ci si vedrà tutti allo stadio domenica".