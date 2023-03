Gazzetta - Osimhen-Lookman, le frecce nigeriane accendono Napoli-Atalanta

Sono le frecce nigeriane ad accendere Napoli-Atalanta, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando della sfida nella sfida

Sono le frecce nigeriane ad accendere Napoli-Atalanta, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando della sfida nella sfida tra Victor Osimhen e Ademola Lookman , destinata a regalare spettacolo al Maradona e a far gongolare José Paseiro, Ct della Nigeria arrivato apposta in Campania: " I due attaccanti vivono momenti diversi ma restano i trascinatori delle squadre di Spalletti e Gasperini. I grandi finalizzatori del lavoro corale di due formazioni “giochiste” che nella sfida d’andata hanno segnato e incantato.

Osimhen con Spalletti ha fatto il salto di qualità, gestendo meglio le energie e le letture dei momenti della gara, limitando alcune corse poco funzionali e aprendo il turbo ogni volta che serve. Malgrado a 24 anni restino margini di miglioramento, Victor tra tecnica, velocità e forza fisica non ha punti deboli e sublima il gioco che i compagni macinano con imbarazzante continuità. Le cifre parlano chiaro: 19 gol in campionato e 2 in Champions, malgrado diverse assenze per un problema muscolare accusato in ottobre, nel match interno contro il Liverpool. Considerando tutte le competizioni, da quando è arrivato a Napoli due anni e mezzo fa Osi è a quota 49 con meno di 90 presenze all’attivo".