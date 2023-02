Gazzetta - Osimhen sta per sbloccare il bonus per i gol: guadagnerà 5mln!

Victor Osimhen segna all'impazzata e sta per battere il suo record in maglia Napoli. Avvicinandosi così a bloccare un bonus importante

Victor Osimhen segna all'impazzata e sta per battere il suo record in maglia Napoli. Avvicinandosi così a bloccare un bonus importante che aumenterà il suo ingaggio. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Con questo ritmo, il nigeriano andrà sicuramente oltre i 20 gol stagionali e dunque per lui scatterà anche un bonus fissato nell’estate del 2020, quando Victor firmò il quinquennale che lo legherà al Napoli fino al 2025. Prevede 130 mila euro di premio segnando 20 gol e poi altri 130 mila ogni altre 5 reti in più. Una politica stimolante che porterà l’attaccante a meritarsi, con ogni probabilità, guadagni per 5 milioni netti. Fra i 4 milioni e 250 mila di ingaggio, più diritti di immagine e 260 mila euro che praticamente si possono quasi considerare acquisiti, perché riguardano la qualificazione in Champions".