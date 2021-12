Gazzetta - Ottimismo Osimhen: pronta una maschera in carbonio per accelerare il recupero

Nella debacle di San Siro contro l'Inter il Napoli ha perso il suo bomber Victor Osimhen, operato al volto e ai box per diverse settimane. La prognosi è di tre mesi, ma i tempi potrebbero anche essere più brevi. Dipenderà dalla reazione del corpo del nigeriano, ma sul suo recupero in casa Napoli ci sono spiragli di ottimismo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport:

"Lunedì scorso ha tolto i punti di sutura e si sente abbastanza bene, avendo già cominciato a lavorare con cyclette e tapis roulant. Martedì prossimo farà tac e radiografia e se tutto procederà come si spera, Victor Osimhen potrà tornare ad allenarsi a Castel Volturno, mentre gli specialisti da quegli esami studieranno la maschera in carbonio da supportare sulla fronte del ragazzo, per non pressare sul sopracciglio. Una maschera che sarà realizzata con una stampante 3D, sul calco del viso del centravanti".