Gazzetta - Priorità terzino sinistro: a gennaio si proverà a chiudere Mandava, i dettagli

La priorità del Napoli sul mercato, nel prossimo mese di gennaio, è sempre la stessa: un terzino sinistro. In cima alla lista di Cristiano Giuntoli c'è da tempo Reinildo Mandava, miglior laterale sinistro dell'ultima Ligue 1, il cui contratto col Lille scadrà a giugno. Il club azzurro spera di chiudere l'operazione a gennaio, sborsando pochi milioni per il cartellino, in modo da avere un rinforzo notevole anche per la seconda metà di stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.