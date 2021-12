Gazzetta - Quasi nulle le possibilità di recuperare Fabian e Koulibaly per sabato: le ultime

Triplo infortunio in casa Napoli e tra due giorni c’è l’Atalanta da affrontare al Maradona. Sui possibili rientri, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Le possibilità di recuperare Koulibaly e Fabian Ruiz sono quasi nulle. Invece qualche possibilità per il capitano Lorenzo Insigne uscito a fine primo tempo zoppicante e subito bloccato. Per lui dovrebbe trattarsi solo di un indurimento al polpaccio, dunque un po’ di riposo e fisioterapia si spera possa bastare".