Gazzetta - Rinnovo Gattuso, intesa per 2 anni più uno: le cifre

Arrivano conferme del buon esito dell'incontro avvenuto a pranzo tra Gattuso, De Laurentis e Giuntoli, per il rinnovo del tecnico azzurro. Secondo l'edizione online de La Gazzetta delle Sport, l'intesa per i prossimi due anni più un'opzione per un terzo anno sarebbe ormai quasi raggiunta. Gattuso guadagnerà 1,9 milioni di euro a stagione più bonus legati al raggiungimento dei risultati, tra questi c'è anche lo scudetto. Nel contratto non sono state inserite penali e clausole impossibili. Resterebbe solo da apporre la firma sul contratto prima del classico annuncio del presidente via Twitter.