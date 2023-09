Gazzetta - Rrahmani, oggi esami decisivi: c'è una sensazione sull'infortunio

Come sta Rrahmani? Le ultime sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che parla delle condizioni del centrale infortunatosi contro il Braga

Come sta Rrahmani? Le ultime sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che parla delle condizioni del centrale infortunatosi contro il Braga: "Si dovrebbe trattare solo di un risentimento muscolare (oggi gli esami) e il kosovaro salterebbe solo la gara di domenica a Bologna, ma considerando che l’essere rimasto in panchina a Genova non ha risolto il problema e che in questo periodo si gioca ogni tre giorni, un pizzico di preoccupazione rimane".