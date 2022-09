Gazzetta - Scacciato il fantasma di Fabiàn: la rinascita di Zielinski con la mossa di Spalletti

Zielinski a centrocampo non è certamente una novità, visto che anche ad Empoli era stato impostato così dopo essere approdato ad Udine con la fama del classico “dieci

Scacciato il fantasma di Fabiàn: la rinascita di Zielinski con la mossa di Spalletti. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive del grande inizio di stagione del centrocampista polacco: "Non è soltanto una questione di posizione ma di caratteristiche e Spalletti ha così messo in condizione Zielinski, ma non soltanto lui, di esprimersi al meglio. Il Napoli palleggia e accelera, se ci pensate bene sono le due cose che Piotr sa fare meglio ed allora è del tutto normale che sia lui il giocatore fulcro di questo splendido inizio di stagione della formazione azzurra che sabato si prepara ad affrontare il Torino.

Zielinski a centrocampo non è certamente una novità, visto che anche ad Empoli era stato impostato così dopo essere approdato ad Udine con la fama del classico “dieci”. Zielinski però insieme a Lobotka e Anguissa è uno Zielinski mai visto prima perché questa mediana è inedita nonostante i tre fossero già a Napoli insieme lo scorso anno. Scacciato il fantasma di Fabian Ruiz, che troppo spesso impediva in pratica a Zielinski di calpestare le zolle a lui più gradite, il polacco è diventato quel giocatore “box to box” che l’intero campionato di Serie A invidia al Napoli".