Gazzetta - Soluzione low-cost per il centrocampo: c'è un fedelissimo di Spalletti a Milano

Matias Vecino può diventare una soluzione low-cost, scrive la Gazzetta dello Sport ricordando che, quando Spalletti era in nerazzurro l’uruguaiano era in mezzo – insieme a Brozovic – un punto di riferimento preciso (29 e 30 presenze nei due campionati con Luciano), ora che nella squadra campione d’Italia non appare imprescindibile e con il contratto in scadenza fra un anno potrebbe arrivare a Napoli senza grandi esborsi. I suoi 2,5 milioni netti di ingaggio sono un problema col taglio degli stipendi in generale - si legge -, ma spalmando e prolungando l’accordo col 30enne sudamericano di origini molisane potrebbe trovarsi una soluzione.