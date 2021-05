Gazzetta - Spalletti può convincere Emerson: lo ha già allenato e il prezzo è un affare

L'arrivo di Spalletti sulla panchina del Napoli, scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe convincere Emerson Palmieri, 26 anni, a prendere in considerazione il ritorno in Italia, dove ha giocato nella Roma allenata proprio da Spalletti. Il Napoli ha la necessità di rinforzare la fascia mancina e il nazionale di Roberto Mancini è il profilo più seguito dal ds napoletano. Potrebbero bastare una decina di milioni per convincere il Chelsea a lasciarlo andare, anche perché il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno 2022.