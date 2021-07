Gazzetta - Spunta Grillitsch dell'Hoffenheim: ha affrontato l'Italia, è in scadenza tra un anno

Il ds Giuntoli continua a lavorare alla mediana per il sostituto di Bakayoko. L'edizione on line della Gazzetta dello Sport fornisce quest'oggi un nome nuovo, dopo quelli dei vari Berge, Thorsby e Basic e si tratta di Florian Grillitsch, classe '95 dell’Hoffenheim e nazionale austriaco (ha giocato 105' contro l’Italia nella sfida degli ottavi la scorsa settimana) che può agire in più ruoli ed ha fisicità.

La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro, ma - si legge - il fatto che abbia il contratto in scadenza a giugno prossimo, potrebbe permettere al Napoli di concludere l’operazione investendo soltanto una decina di milioni di euro. Giuntoli e lo scouting stanno allargando la rete di osservazione per indovinare l’acquisto giusto, da pagare a costi bassi e di prospettiva