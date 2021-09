Gazzetta su Napoli-Juve: "Solo in un caso Spalletti manderà in campo Marfella"

Guardando a chi non c’è le apprensioni maggiori riguardano il portiere e la linea di centrocampo per la sfida alla Juventus. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che parla di David Ospina: "Fuori Meret, Ospina ha giocato stanotte in Paraguay, poi affronterà il Cile giovedì notte a Barranquilla e rientrerà venerdì con un charter (insieme a Cuadrado e altri giocatori) a tarda sera, a meno di 24 ore dalla partita.

Ma se non avrà altri problemi Spalletti lo manderà in campo, altrimenti toccherà a un debuttante in A" scrive sulla rosea riferendosi al terzo portiere azzurro Marfella.