Gazzetta su Osimhen: "Può giocare con Raspadori nel 4-2-3-1, un azzurro rischia il posto"

"Cosa succede con il rientro di Osimhen?". A domandarselo è La Gazzetta dello Sport parlando del rientro del bomber nigeriano: "Di sicuro il più contento è Spalletti che avrà più soluzioni per il suo attacco sempre più imprendibile. Ma l’obiettivo successivo sarà quello di vederli insieme in un 4-2-3-1 dove il sacrificato potrebbe essere Zielinski. È chiaro che giocando tanto le alternative torneranno tutte utili. Alzi la mano però chi un mese fa pensava Raspadori potesse subito diventare così importante per il Napoli".