Gazzetta sulla formazione: "Sicuri tre cambi, Spalletti ha altri due dubbi"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime di formazione in vista della gara di domani contro l'Atalanta. Per Spalletti ancora tanti dubbi. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "I maggiori “indiziati” a essere titolari sono Mario Rui, Zielinski e Lozano. Per il terzino sinistro e l’ala destra è una consuetudine l’alternanza con Olivera e Politano, al punto che ormai è difficile nelle coppie capire chi sia il titolare. Dopo aver spiegato che un altro cambio potrebbe riguardare il centrale difensivo: confermare Ostigard o rilanciare Juan Jesus, qui non si tratta di freschezza piuttosto di scelta tattica". Ultimo dubbio la presenza o meno di Zielinski.