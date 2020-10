Gazzetta - Un Primavera positivo: dal club assicurano che non era in prima squadra

Tutti negativi, ieri, i tamponi dei calciatori del Napoli, ad eccezione di quello di Lobotka che verrà riprocessato questa mattina con risultati in giornata. L'unica positività riscontrata è quella di un calciatore della primavera. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fanno sapere che il calciatore in questione, di cui non si sa il nome, non fosse con la prima squadra.