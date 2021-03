Kiss Kiss - ADL in ritiro con Gattuso e la squadra e domani sarà allo stadio: gli aggiornamenti

"Serata in ritiro con Gattuso e la squadra per De Laurentiis". Ad annunciarlo sui social è il giornalista Carlo Alvino, che nel dettaglio aggiunge: "Il presidente sarà in città stasera e alloggerà nello stesso albergo che ospita tecnico e calciatori per vivere insieme la vigilia di Napoli-Bologna. Domani sarà poi al Maradona per la gara contro gli emiliani. Un ulteriore modo per dimostrare tutta la sua vicinanza all'allenatore e ai giocatori in un momento così delicato ed importante della stagione".