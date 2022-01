Kiss Kiss - Il Napoli prova il colpo Alvarez! Tentativo per assicurarsi il gioiello argentino

Tentativo concreto del Napoli per Julian Alvarez, forte attaccante di proprietà del River Plate. Il Napoli prova il colpo per la prossima estate ma si sta muovendo subito per anticipare la concorrenza, come ribadito dalla redazione di Kiss Kiss Napoli. Alvarez, classe 2002, è seguito da tanti top club italiani ed europei, è un attaccante duttile che segna tanto e che la società azzurra vorrebbe provare a strappare alla folta concorrenza quanto prima. Lo scouting monitora la situazione.