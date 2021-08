Kiss Kiss - Nome nuovo, piace Villar della Roma! E' in uscita come Diawara

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli. La redazione di Kiss Kiss Napoli lancia il nome di Gonzalo Villar, 23enne spagnolo della Roma. Il direttore Valter De Maggio ha spiegato: "Un piccolo riflettore su di lui lo accendiamo, è un nome mai uscito. Non stiamo dicendo che il Napoli lo sta trattando, ma il giocatore piace. E' in uscita dalla Roma come Diawara".