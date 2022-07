KK, De Maggio annuncia: "ADL prepara poker di acquisti con 55mln! Arriverà un attaccante che amo moltissimo"

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha dichiarato

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha dichiarato: "Detto di Ostigard che è del Napoli, i 40 milioni del Chelsea per Koulibaly e i 15 per Petagna che va al Monza verranno investiti così: un portiere, un difensore che potrebbe essere Diallo e un attaccante che io amo moltissimo. Per Dybala, invece, è molto difficile. Il sogno c'è sempre, ma siccome il Napoli ha capito che non è facile dato che l'argentino vuole l'Inter...sono ripresi i contatti con l'Udinese per Deulofeu".