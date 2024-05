KK - La settimana di Manna: entro giovedì si libera dalla Juve e firma col Napoli

Il nuovo responsabile dell’area sportiva entrerà ufficialmente in carica già in settimana e di conseguenza potrebbe essere al Diego Armando Maradona

Il Napoli si prepara ad accogliere Giovanni Manna. Il nuovo direttore sportivo dovrebbe liberarsi dalla Juventus entro giovedì, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, dopodiché potrà cominciare la nuova nuova avventura in azzurro, la prima da d.s. in prima in Serie A.

Il nuovo responsabile dell’area sportiva entrerà ufficialmente in carica già in settimana e di conseguenza potrebbe essere al Diego Armando Maradona domenica prossima, in occasione della sfida tra Napoli e Lecce.