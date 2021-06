KKN - Addio al silenzio stampa: scelta la data in cui il Napoli tornerà a parlare

Il Napoli è in silenzio stampa da diverso tempo. La scelta della società di chiudere i rubinetti con la comunicazione ufficiale risale al 21 febbraio, giorno della sconfitta di Bergamo per 4-2. La radio ufficiale della società, Radio Kiss Kiss Napoli, annuncia che tra il 7 e il 13 luglio non ci sarà più il silenzio stampa e appena terminerà il contratto di Spalletti con l’inter, il Napoli tornerà a parlare con i suoi tifosi e con la stampa. In quei giorni ci sarà anche la presentazione del nuovo allenatore e finalmente la società azzurra tornerà a parlare dopo oltre quattro mesi di silenzio.