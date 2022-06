KKN - Bremer, nessun contatto tra l’agente e il Napoli: il difensore preferisce l’Inter

Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora tutto da definire e uno dei nomi accostati oggi al Napoli in caso di addio è quello di Gleison Bremer.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora tutto da definire e uno dei nomi accostati oggi al Napoli in caso di addio è quello di Gleison Bremer. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, non c’è stato nessun contatto tra il Napoli e Paolo Busardò, agente del brasiliano. Il centrale del Torino è appetito da tante squadre ma preferirebbe l’Inter per motivi tattici, visto che Simone Inzaghi gioca con la difesa a 3 proprio come Juric. Urbano Cairo invece spinge per una cessione all’estero e in Premier vista la forza economica dei club inglesi.