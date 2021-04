KKN - Il nuovo allenatore si deciderà a fine stagione: sarà determinante un aspetto

Rino Gattuso, quasi certamente, non sarà l'allenatore del Napoli nella prossima stagione nonostante gli ultimi risultati positivi della squadra. Il presidente De Laurentiis sta vagliando le varie opzioni per il prossimo anno. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli dal giornalista Walter De Maggio, il tecnico calabrese, molto probabilmente dirà addio alla squadra azzurra. “Per quanto riguarda il nuovo allenatore si deciderà alla fine della stagione. Tanto dipenderà dalla posizione di classifica degli azzurri. A meno che il presidente non decida di confermare Gattuso in azzurro e gli chieda la permanenza. Tanto dipenderà dalla posizione di classifica del Napoli, si aspetterà l'eventuale qualificazione in Champions League prima di prendere ogni decisione".