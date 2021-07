KKN - Infortunio Demme, si teme l'interessamento del legamento crociato

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato le ultime sull'infortunio occorso oggi in amichevole a Diego Demme: "In merito all'infortunio di Demme, come mi comunica Nicola Lombardo, purtroppo si teme l'interessamento del legamento crociato del ginocchio destro. Domani con la risonanza magnetica ci saranno ulteriori chiarimenti".