KKN - Mercato in entrata completamente bloccato: l’unica trattativa è per Deulofeu, la situazione

Come riporta la radio ufficiale, la trattativa per Deulofeu è ai dettagli ma comunque legata alle cessioni, in particolare quella di Politano che ha chiesto di andar via.

TuttoNapoli.net © foto di Image Sport Il mercato in entrata del Napoli è completamente bloccato. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro ha già operato in entrata sostituendo Insigne e Ghoulam con Kvaratskhelia e Mathias Olivera e riscattando Juan Jesus e Anguissa. Si valutano le posizioni di Dries Mertens e David Ospina. L’unica trattativa è quella legata a Gerard Deulofeu. Come riporta la radio ufficiale, la trattativa è ai dettagli ma comunque legata alle cessioni, in particolare quella di Politano che ha chiesto di andar via.