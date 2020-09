KKN - Milik-Roma, restano pochi margini: spuntano altre squadre interessate ad Arek

Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sul futuro di Arek Milik e non solo: "La Juve nelle ultime ore ha accelerato per il ritorno di Morata, è stufa di aspettare Dzeko. Sembra che Morata sia atteso a Torino a stretto giro.

Pochi margini di trattativa con la Roma, ma ci sono altro club seriamente interessati ad Arek: non vengono fuori ancora i nomi, ma evidentemente la Roma non è l'unica strada percorribile per Milik".