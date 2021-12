KKN - Pessimismo su Koulibaly: salta l'Atalanta e si teme un lungo stop

In casa Napoli si teme un lungo stop per Kalidou Koulibaly. Non c'è ottimismo nell'ambiente, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli. Il difensore senegalese ha lasciato il campo nel finale della sfida con il Sassuolo a causa di un risentimento muscolare, oggi svolgerà gli esami strumentali del caso per capirne l'entità e sicuramente - riferisce Valter De Maggio - salterà la partita di sabato con l'Atalanta.