KKN - Rinnovo Insigne, nessun incontro imminente: ADL non è a Castel di Sangro

L'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne sarà il primo step affinché entri nel vivo la trattativa per il rinnovo del capitano azzurro. Ma il presidente azzurro, per ora, non è a Castel di Sangro con la squadra. Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, l'ha raccontato tra il serio e il faceto nel corso della trasmissione 'Radio Goal':

"De Laurentiis non è a Castel di Sangro e non si sa quando arriverà. C'è questo grande punto interrogativo. Non ci sarà né oggi né nei prossimi giorni. Gli sceneggiatori che dunque stanno lavorando a questa telenovela sul rinnovo di Insigne come faranno? O si inventeranno il giallo legato all'assenza di De Laurentiis o dovranno rivedere le tappe della loro sceneggiatura. Per ora De Laurentiis non c'è, vedremo se più avanti si presenterà".