KKN - Riscatto Simeone, il Napoli non ha ancora deciso: la Lazio è alle porte

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal: “Il 15 giugno è la data ultima per riscattare Giovanni Simeone. Al momento il Napoli non l’ha ancora fatto, sta valutando se riscattarlo o meno però bisogna fare in fretta perchè alle porte, già dal 16 mattina, ci sarebbe la Lazio di Lotito. Sarri vuole il Cholito”.