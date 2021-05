KKN - Saltato Conceiçao, giovedì la presentazione e trattativa in piedi con Allegri: le ultime

Il direttore di Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio, nel corso della trasmissione 'Radio Goal', conferma che, per ora, l’accordo che doveva a portare Sergio Conceiçao al Napoli è saltato e che quindi non sarà lui l’allenatore azzurro.

LA PRIMA SCELTA - Il primo amore non si scorda mai: il primo amore di De Laurentiis è Max Allegri e la trattativa è ancora aperta. Domani ci sarà la firma del nuovo allenatore e giovedì possibile giorno della presentazione del nuovo allenatore del Napoli a Roma. C’è una trattativa con Massimiliano Allegri, c’era molto ottimismo prima della partita col Verona e in caso di Champions sarebbe stato lui il nuovo tecnico del Napoli. Contatti recentissimi, gli ultimi risalgono a sabato, su di lui c’è anche la Juventus, oltre al Real Madrid. Se Allegri non va né in Spagna, né alla Juventus, il tecnico toscano diventerà il nuovo allenatore del Napoli.

L’ALTERNATIVA - Dovesse sfumare Allegri, l’allenatore dovrebbe essere straniero e molto probabilmente Galtier, l’allenatore francese che ha vinto la Ligue 1.